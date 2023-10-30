شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يتمسك بشوقي غريب.. ويؤكد: لا نتعامل مع الأجهزة الفنية بالقطعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اليوم المهندس محسن صلاح، رئيس نادى المقاولون العرب، والمهندس محمد عادل عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة اجتماعًا مع شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول لمناقشة أوضاع الفريق وأسباب تراجع النتائج مع بداية انطلاق مسابقة الدوري الممتاز.

وعقب الاجتماع أكد مجلس إدارة نادي المقاولون العرب تمسكه بـ شوقي غريب وهي سياسة النادي التي دأب عليها في عدم محاسبة الأجهزة الفنية بالقطعة وشدد رئيس النادي والمشرف العام على الكرة أن ثقتهم كبيرة في شوقى غريب وقدرته على إعادة الفريق لاحتلال المكانة التي يستحقها في جدول الدوري الممتاز.

وأكد المهندس محمد عادل المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب أن النادي لم ينسَ الدور الذى لعبه شوقى غريب في إنقاذ الفريق في الموسم قبل الماضى وقبل نهاية الدورى بخمس أسابيع .

وأضاف المهندس محمد عادل أنه على قناعة تامة بقدرات شوقي غريب في إعادة بناء الفريق من جديد خاصة في ظل غياب عدد من العناصر الأساسية التي كان يعتمد عليها الموسم الماضي سواء للرحيل بعد انتهاء عقودهم أو الاحتراف الخارجي أو الهروب وهو ما كان له تأثير كبير على البداية التي لا تتناسب مع قلعة المقاولون العرب فضلا عن إصابة عدد من العناصر الأساسية وغيابها عن التشكيل الأساسي .

وأكد المشرف العام على الكرة أن نادي المقاولون العرب لا يتعامل مع الأجهزة الفنية بالقطعة مشدداً على أن الفريق سيعود لمكانه الطبيعي من جديد متمنياً أن يحالف التوفيق للاعبين والجهاز الفني خلال الفترة القادمة .