عادل مصطفى يقترب من الانضمام لجهاز المنتخب الأولمبى بدلاً من شيتوس

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القاهرة - سامية سيد - اقترب عادل مصطفى لاعب الأهلى وإنبى السابق، من الانضمام إلى الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة ميكالى بدلاً من وائل رياض شيتوس الذى تولى مهمة المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب.

وأعلن اتحاد الكرة مؤخرًا تعيين شيتوس مديرًا فنيًا لمنتخب الشباب، ومعه علاء عبده مدربًا عامًا وأيمن طاهر مدربًا لحراس المرمى، وعادل محفوظ مديرًا إداريًا.

واستقر الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني على استدعاء ثلاثة محترفين لمعسكر المنتخب فى الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبل، المقرر إقامته بالقاهرة استعدادا للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والمحترفون الثلاثة هم: عمر فايد لاعب نوفي ستار الصربي، ومصطفى أشرف لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ وبلال مظهر لاعب باناثينايكوس.

وتمسك الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي، بإقامة معسكر المنتخب في نوفمبر المقبل حال فشل الاتفاق على أي مباريات ودية، ليكون معسكرا تدريبيا يقف فيه ميكالي على بعض الأخطاء والقصور في أداء المنتخب.

واستقر ميكالي بالاتفاق مع اتحاد الكرة على انطلاق معسكر الفراعنة المقبل يوم 13 نوفمبر، على أن تتخلله مباراتان وديتان لم يتم تحديدهما حتى الآن، في ضوء خطة الاستعداد للمشاركة في أولمبياد باريس.

وفشلت مفاوضات المنتخب مع أمريكا لإقامة مباراة ودية مع كولومبيا وكذلك أمريكا، وهناك مفاوضات جارية حاليا مع الامارات لكنه لم تنتهى بشكل رسمي.

وخاض ميكالى بعد الفوز على أوزبكستان 22 مباراة مع المنتخب الأوليمبى، حقق الفوز فى 14 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وخسر مرة واحد وسجل الفراعنة الصغار تحت قيادته 30 هدفاً وتلقت شباكهم 10 أهداف.