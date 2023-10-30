شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فوزى يحصد جائزة رجل مباراة الإسماعيلى والداخلية في دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل محمد فوزى حارس مرمى النادى الإسماعيلى، على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الداخلية، التي انتهت بالتعادل السلبي، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس من دوري nile.

ونجح محمد فوزى في التصدى لركلة جزاء، بالإضافة إلى التصدى لأكثر من كرة ليحافظ على نظافة شباكه.

انتهت مباراة الداخلية والإسماعيلى بالتعادل السلبي بين الفريقين، فى القاء الذى جمعهما مساء اليوم، الاثنين، باستاد السلام الدولى، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دورى Nile لهذه الموسم.

وأهدر نادى الداخلية ضربة جزاء حصل عليها فى الدقيقة 39 لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى بين الفريقين.

بهذه النتيجة يحتل فريق الداخلية المركز السادس عشر فى ترتيب جدول دورى Nile برصيد 4 نقاط، جمعها من 5 مباريات، حيث حقق فوزا وحيدا والخسارة فى 3 مواجهات، وتعادل فى مباراة، سجل لاعبو الداخلية 3 أهداف واستقبلت شباكهم 9 أهداف.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الرابع عشر فى ترتيب جدول دورى Nile برصيد 4 نقاط، جمعها من 5 مباريات، حيث حقق فوزا وحيدا والخسارة فى 3 مواجهات، وتعادل فى مباراة واحدة، سجل لاعبو الدراويش 4 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف.