شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب جدول دورى المحترفين بعد نتائج اليوم.. بتروجت متصدرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق بتروجت بقيادة سيد عيد، صدارة ترتيب جدول دورى المحترفين برصيد 12 نقطة، متفوقًا على فريق غزل المحلة صاحب الوصافة بنقطة واحدة، بعد نتائج مباريات اليوم الإثنين.



ترتيب جدول دورى المحترفين بعد مباريات اليوم.. 1 بتروجت 12 نقطة

2 غزل المحلة 11 نقطة

3 القناة 10 نقاط

4 لافيينا 10 نقاط

5 حرس الحدود 9 نقاط

6 بترول أسيوط 9 نقاط

7 بروكسى 8 نقاط

8 الاتصالات 7 نقاط

9 وادى دجلة 7 نقاط

10 السكة الحديد 7 نقاط

11 أسوان 7 نقاط

12 دكرنس 7 نقاط

13 أبو قير للأسمدة 7 نقاط

14 مكادى 6 نقاط

15 راية 5 نقاط

16 طنطا 5 نقاط

17 النجوم 5 نقاط

18 النصر للتعدين 4 نقاط

19 جمهورية شبين 4 نقاط

20 مصر المقاصة 3 نقاط

وحقق فريق بترول أسيوط فوزا مهما على جمهورية شبين بهدفين نظيفين، أحرز هدفى بترول أسيوط كل من مصطفى صدفة فى الدقيقة 24 وأحمد عوكل فى الدقيقة 70 من عمر المباراة.



وتعادل فريق المقاصة أمام النجوم بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري المحترفين، أحرز هدف النجوم أحمد أيمن من ركلة جزاء، وتعادل للمقاصة يحيى زكريا قبل نهاية المباراة بدقائق.



انتهت مباراة مكادي والاتصالات بتعادل الفريقين 1/1 في الجولة السادسة من دوري المحترفين، تقدم مكادي عن طريق الفار فى الدقيقة 2 قبل أن يتعادل محمد بهاء للاتصالات في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.