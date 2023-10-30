شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الفجيرة ينظم ورشة في إسعاد المتعاملين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم نادي دبا الفجيرة ورشة تدريبية بعنوان «فن تقديم الخدمة» ضمن برامجه التدريبية الدورية الهادفة إلى تطوير ورفع مؤشرات أداء العاملين، وتوفير أفضل الخدمات الرياضية والثقافية والمجتمعية.

قدمت الورشة لطيفة خميس العبدولي عضو مجلس إدارة النادي بقاعة التدريب الملحقة بأكاديمية الكرة، بحضور أحمد سعيد الظنحاني رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والعاملين بالنادي، وتناولت الورشة العديد من المحاور حول أهمية تقديم الخدمة للمتعاملين مع النادي بالشكل المثالي الذي يتماشى مع استراتيجية النادي الآنية والمستقبلية، أهمها: أنماط المتعاملين وكيفية التعامل معهم، إلى جانب مفهوم التميز في تقديم الخدمة، ومهارات وأدوات تحسين خدمة المتعاملين، وقنوات الاتصال، إضافة إلى استعراض العديد من التطبيقات والنماذج العملية التي ناقشها الحضور بإسهاب من أجل الاستفادة القصوى، وتعزيز مؤشرات الأداء والجودة.

كما ناقشت الورشة السبل والأدوات الضرورية، للاحتفاظ بولاء المتعاملين باعتبار أن ذلك هو السبيل الوحيد لنجاح المؤسسة، وتحقيق تطلعات المتعاملين بأفضل الأشكال الاحترافية التي تعزز من قيمة النادي في المجتمع، وتشجع أفراده من كل الأعمار على خوض أكثر من تجربة في التعامل مع النادي.

كما ركزت الورشة على أساليب التعامل مع أولياء الأمور والجماهير واللاعبين والموردين وشركاء النادي ودور الموظفين في كافة الأقسام خاصة السكرتارية والعلاقات العامة والإداريين والمشرفين والمدربين في تقديم الخدمة لهم، وتحقيق الرضا والسعادة لهم بما يفوق توقعاتهم.