شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تنظم 36 فعالية دعماً لـ«تحدي دبي للياقة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في قطاع شؤون الأكاديمية والتدريب، فعالية «مشي القادة» في كايت بيتش، بمشاركة اللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، ومديري الإدارات العامة والإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام، وذلك ضمن فعاليات النشاط الرياضي لمبادرة «تحدي دبي للياقة».

وأكدت شرطة دبي تنظيمها لعدد 36 فعالية رياضية تزامناً مع تحدي دبي للياقة 2023، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، عام 2017 لأول مرة، سعياً لترسيخ ثقافة الرياضة كنمط حياة صحي بين السكان في إمارة دبي.

وتحرص شرطة دبي على دعم وتعزيز توجهات الحكومة في صورة مبادرات وبرامج، وتضم عدداً من الأنشطة الرياضية، منها الكريكيت والكروس فيت وركوب الخيل وبطولة الشطرنج لأصحاب الهمم والسباحة وبطولة الروح الإيجابية للتنس وسباق الجري الصحراوي ومشي القادة ومشي المسار الجبلي والدراجات الهوائية والباراتايكواندو، وتنقسم المشاركة إلى محورين، الأول يختص بموظفي شرطة دبي، والآخر يتوجه إلى كل أفراد المجتمع.