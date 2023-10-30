شكرا لقرائتكم خبر عن الذيد ينظم ورشة مهارات الحساب الذهني للأطفال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم نادي الذيد ورشة تفاعلية مخصصة لتعزيز مهارات الحساب الذهني للأطفال وأمهاتهم، في إطار اهتمام النادي بتعليم الأطفال وتطوير مهاراتهم، وقدمت الورشة كانشان شارما وفوزية الزرد من مركز العقول الذكية.

شملت الورشة شرحاً نظرياً حول مفهوم الحساب الذهني، وتضمنت تدريبات عملية لتعزيز هذه المهارة لدى الأطفال، وشهدت مشاركة فعّالة من الأمهات والأطفال الذين تفاعلوا بشكل إيجابي مع الأنشطة والتمارين العملية.

وتميزت هذه الورشة بأنها مناسبة للأمهات والأطفال على حد سواء، حيث قدمت فرصة للتفاعل المشترك بينهم. وقد شملت الجلسة تدريبات تفاعلية محفزة تستند إلى النظريات الحديثة في تطوير مهارات الحساب الذهني، وذلك باستخدام أساليب تعليمية مبتكرة وتطبيق عملي، تمكن الأطفال من تطوير قدراتهم الحسابية وتعزيز قدرتهم على حل المشكلات بسرعة ودقة.

في ختام الورشة، قام خليفة مبارك الكتبي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الثقافية، بتكريم المحاضِرتين وشكرهما على المعلومات القيمة التي قدموها.