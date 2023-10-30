شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تختتم مشاركتها في مهرجان الظفرة بسويحان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت شرطة أبوظبي مشاركتها في تأمين فعاليات مهرجان الظفرة «مزاينة سويحان» وهي المحطة الأولى للدورة ال17 من المهرجان والذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي في ميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث، ويهدف إلى إبراز مدينة العين وجهة سياحية وإحياء رياضة سباقات الهجن والمزاينة وتعريف الجمهور بتراث دولة الإمارات.

وأكدت شرطة أبوظبي اهتمامها المستمر بالمشاركة الفاعلة في مختلف الفعاليات، وتسهيل إجراءات دخول وخروج الزوار للمهرجان، وتعزيز الثقافة الأمنية والمرورية، وتعريف الزوار بالخدمات التي تقدمها للمجتمع.

وشاركت في المهرجان مديرية شرطة العين، وإدارة المهام الخاصة، وعززت إدارة مرور العين التوعية للجمهور حول إجراءات السلامة الضرورية ومركز شرطة سويحان ومركز شرطة هيلي وقسم شؤون الشرطة المجتمعية وقسم التفتيش الأمني k9 وقسم طيران شرطة أبوظبي وفرع الشرطة النسائية.