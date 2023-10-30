شكرا لقرائتكم خبر عن «الثقة للمعاقين» ينظم جلسات إرشادية لتعزيز قواعد السلوك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في خطوة تعكس التزام إدارة نادي الثقة للمعاقين بتعزيز القيم والأخلاقيات الإيجابية، تم تنظيم سلسلة من الجلسات الإرشادية التي تهدف إلى تعريف الأعضاء من ذوي الإعاقة بدليل المبادئ الأخلاقية وقواعد السلوك.

وتأتي هذه الجلسات في إطار سعى النادي لنشر ثقافة المبادئ الأخلاقية وقواعد السلوك، لتحقيق تنمية ثقافية وأخلاقية مستدامة لمنتسبيه.

وتقام الجلسات الإرشادية بشكل دوري وعلى فترات مختلفة، حيث يتولى مشرفو ومسؤولو الإعاقات المختلفة بالنادي تقديمها، وتشكّل هذه الجلسات جزءاً من الخطة التشغيلية لجائزة الشارقة للاستدامة التي ينظمها مجلس الشارقة الرياضي.

وأكد أحمد سالم المظلوم السويدي، المدير التنفيذي للنادي، أهمية هذه الجلسات في نشر ثقافة المبادئ الأخلاقية وقواعد السلوك بين أعضاء النادي، وأشار إلى أن هذه الجلسات تسهم في تعزيز القيم الأخلاقية الإيجابية وتطوير السلوكيات الحضارية لأعضاء النادي، مضيفاً أن إدارة النادي تعمل جاهدة على توفير الدعم والرعاية اللازمة لأعضائه، وتعزيز الوعي بأهمية القيم الأخلاقية في بناء مجتمع أفضل وأكثر تسامحاً.