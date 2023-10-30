شكرا لقرائتكم خبر عن نيبوشا يباشر مهامه مع خورفكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: نزار جعفر

باشر المدرب المونتينيغري نيبوشا يوفوفيتش مهامه مع خورفكان خلفاً لنظيره الإسباني جيرارد سارغوسا الذى ودع «النسور» بفوز ثمين على حساب الجزيرة في دوري أدنوك للمحترفين، كما أعلنت شركة الكرة عن تعيين محمد جولون الحمادي مشرفاً على الفريق الأول.

ورحب عبد الله الحمادي نائب رئيس شركة الكرة بالمدرب نيبوشا متمنياً له التوفيق في مهمته وأن يكون على مستوى التحدي والطموح، مشيراً إلى أن التعاقد تم بعد بحث ودراسة لاختيار الأنسب لمتطلبات الفريق والمرحلة القادمة، وأشاد في الوقت نفسه بالفوز المستحق الذي حققه أبناء الخور على الجزيرة والأداء البطولي الذي قدمه اللاعبون، مشدداً على ضرورة المحافظة على الروح القتالية وتقديم الأفضل خلال الاستحقاقات القادمة خاصة أن الطموحات كبيرة في احتلال مركز متقدم على خارطة الترتيب ومواصلة مسيرة التميز في ركب المحترفين.

من جانبه أبدى المدرب نيبوشا يوفوفيتش سعادته بتدريب خورفكان وخوض تجربة جديدة مع الكرة الإماراتية، مشيراً إلى أن مهمته تتطلب الدقة والتركيز وبناء الثقة، وقال: «سأبذل قصاري جهدي بالتعاون مع اللاعبين لتحسين مسيرة الفريق في الدوري وإسعاد جماهيره المتحمسة لنهضة فريقها الكروي».

وأضاف أنه شاهد عدداً من مباريات الفريق كان آخرها أمام الجزيرة وتعرف إلى حد كبير على مستوى اللاعبين. وأكد أن الفريق يملك عناصر جيدة وسيعمل على توظيفها في الإطار الفني الذي يتناسب مع كل لاعب.