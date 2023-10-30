شكرا لقرائتكم خبر عن 10 منتخبات في «عربية السلة 25» بالقاهرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع عدد المنتخبات المشاركة في البطولة العربية الخامسة والعشرين المقرر إقامتها في القاهرة من 26 ديسمبر القادم إلى 3 يناير، إلى 10 وهي: مصر والإمارات والكويت والأردن والجزائر وتونس والمغرب وليبيا وموريتانيا والصومال.

وأكد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، أن البطولة تأجلت مرتين، لكي لا يتضارب موعدها مع تصفيات غرب آسيا «وصل»، ومن أجل توفير النجاح المطلوب، مؤكداً أنها ستكون فرصة ذهبية للجميع للتحضير للاستحقاقات القارية والدولية القادمة.

ولفت إلى الفوائد العديدة التي سيخرج بها منتخب الإمارات الذي تنتظره منافسات المرحلة النهائية الآسيوية مطلع العام القادم، علاوة على المباريات التي سيخوضها في العاصمة المصرية قبل البطولة.

وأشاد القرقاوي بجهود الأمانة العامة طوال الفترة الماضية، ممثلة بالأمين العام العميد عبد الله شلبي، آملاً أن تكون البطولة مسك ختام المسابقات العربية هذا العام.