شكرا لقرائتكم خبر عن 2500 من مدربي ومختصي اللياقة في مؤتمر ومعرض «ميفت برو» للصحة البدنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدعم من مجلس دبي الرياضي، تختتم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر ومعرض «ميفت برو» للياقة والصحة البدنية الذي يقام في فندق فيرمونت النخلة بمشاركة أكثر من 2500 مدرب لياقة بدنية ومديري أندية رياضية ورواد الأعمال المتعلقة بالرياضة ومختصين في قطاع اللياقة البدنية والتغذية الصحية وإنتاج المعدات الرياضية، وفي مجال تطوير الشخصية من 36 دولة ومن مختلف القارات.

وحضر افتتاح التجمع الرياضي الأكبر من نوعه، سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين العام للمجلس، وعلي عمر البلوشي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية بالمجلس، وأحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس، ويشهد الحدث تنظيم أكثر من 60 جلسة ومحاضرة وورشة عمل في مختلف المجالات بمشاركة متحدثين عالميين من داخل الدولة وخارجها.

وتقدم غريغ باوتشر الرئيس التنفيذي لشركة ميفت برو، ورانيا باوتشر مديرة ميفت برو بالشكر لمجلس دبي الرياضي على دعم تنظيم هذا الحدث خلال السنوات الماضية، وقالا: «يحمل هذا العام أهمية خاصة حيث نحتفل بالذكرى العشرين لمؤتمر ميفيت، منذ بدايته المتواضعة في عام 2003، تحول هذا الحدث إلى القمة التعليمية الرائدة في مجال اللياقة البدنية والصحة في الشرق الأوسط، فنحن ملتزمون دوماً ونسعى جاهدين لإلى تقديم الأفضل في مجال تعليم الرياضة والتقدّم العلمي المتطور والابتكارات التكنولوجية والأبحاث، لتعزيز نمو صناعة الليّاقة البدنية في الشرق الأوسط، وفي تطوّر ملحوظ هذا العام، يسعدنا أن يشارك معنا أكثر من 2500 مدرب ومختص في تدريبات اللياقة البدنية والتغذية والاستشفاء وكذلك تنمية ذهنية للأفراد وقدراتهم على مواجهة التحديات حضروا من داخل الدولة وخارجها للاستفادة من الحدث الأهم من نوعه، حيث نقدم تعاوناً رائداً يربط بين مجالات اللياقة البدنية والرعاية الصحية، ولأول مرة نقدم «مؤتمر الطب الرياضي وإعادة التأهيل» و«مؤتمر الطب الوظيفي»، سَترفع هذه الإضافات من تجربة الحاضرين إلى مستويات غير مسبوقة».

ويشارك عدد كبير من رواد العمل في مجالات اللياقة والأداء الرياضي والتغذية والتدريب، من أبرزهم الأمريكي مايك كامينغ مستشار أعمال دولي وأخصائي أداء، ودكتور كريس مور الرئيس التنفيذي لشركة نورديك للصحة العالمية، وجوزيه تيكسيرا الرئيس التنفيذي للشركة العالمية إنوف فيتنس للياقة البدنية، وبن دافيس الرئيس التنفيذي لوكالة فيتنس ماركتنغ، وغيرهم حيث يقدمون خلاصة تجاربهم وخبراتهم في قطاع الصحة واللياقة وفتح أبواب جديدة للاستثمار في هذا المجال.

ويشهد الحدث تنظيم مؤتمران يقامان لأول مرة وهما مؤتمر الطب الرياضي وإعادة التأهيل، ومؤتمر الطب الوظيفي، إضافة إلى مؤتمر الأعمال ومؤتمر اللياقة البدنية والعافية، ويتضمن المؤتمر أنشطة وتدريبات بدنية وورش عمل عديدة حول التدريب الصحيح لبناء كل عضلة من عضلات الجسم، وكيفية تفادي الإصابات الرياضية وطرق علاجها، إضافة إلى أساليب رفع مستوى الأداء، وطرق الاستشفاء السريع، والتغذية الصحية، وورش عمل باللغة العربية، كما يتضمن مختلف الموضوعات الشائقة المتعلقة باللياقة البدنية.

ويعد مؤتمر ومعرض ميفت حدثاً رياضياً وصحياً واقتصادياً مهماً يتعلق بفئات كثيرة من المجتمع ويلعب دوراً كبيراً في تزويد العاملين في مجال التدريبات البدنية واللياقة البدنية والتغذية الصحية والعلاج، وغيرها من المجالات، ويتيح الفرص للرياضيين للتواصل مع صنّاع القرار في القطاع الرياضي العالمي، واستكشاف أحدث التقنيات الرياضية والتوجهات التي قدمها قادة الصناعة.