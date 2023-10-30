شكرا لقرائتكم خبر عن الفنلندي فاليماكي يقتحم ال «توب 10» في «السباق إلى دبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقتحم الفنلندي سامي فاليماكي قائمة العشرة الأوائل «التوب 10» بحلوله بالمركز السابع في الترتيب الأسبوعي العالمي الصادر اليوم الاثنين ل «السباق إلى دبي» لجولة دي بي ورلد للجولف، وذلك مع تواصل العد التنازلي للبطولة الختامية للموسم، بطولة جولة دي بي ورلد التي تقام في عقارات جميرا للجولف في دبي يوم 16 نوفمبر المقبل.

تقدم فاليماكي 23 خطوة ليصبح بالمركز السابع برصيد 1961 نقطة في ترتيب «السباق إلى دبي» بالشراكة مع رولكس وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عقب فوزه أمس الأحد بلقب بطولة البنك التجاري قطر ماسترز للجولف.

نجح فاليماكي في كسب اللقب الثاني بمسيرته في جولة دي بي ورلد، والذي شاءت المصادفة أن يكون في نفس منطقة الشرق الأوسط، بعد فوزه في سلطنة عمان قبل 3 أعوام، بعد منافسة قوية في الدوحة هذه المرة مع الإسباني جورجي كامبيلو تطلبت خوضهما جولة فاصلة كسبها الفنلندي بأربع ضربات مقابل خمس ضربات، بعدما تعادلا في نهاية الجولات الأربع الرئيسية للبطولة برصيد 18 ضربة تحت المعدل.

رغم حلول كامبيلو بالمركز الثاني في البطولة، فإنه تقدم أيضاً في ترتيب «السباق إلى دبي» ليصبح بالمركز الثاني عشر برصيد 1,821 نقطة.

ويتأهل أفضل 50 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي»، إلى بطولة جولة دي بي ورلد التي تقام منتصف شهر نوفمبر في دبي بجوائز مالية تبلغ 10 ملايين دولار، مع احتضان الإمارات ودبي المشهد الختامي مرة أخرى هذا العام، حيث يتنافس نجوم رياضة الجولف على مدار الموسم في 43 بطولة تقام في 25 دولة مختلفة تمهيداً لحسم هوية بطل الموسم في دبي سنوياً.

وسيكون الترقب الأكبر لهوية حسم بطل الموسم بين حامل اللقب الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي الذي يتصدر ترتيب «السباق إلى دبي» برصيد 5,164 نقطة، والإسباني جون رام الذي يحل ثانياً في الترتيب برصيد 3,081 نقطة.

ويمكن حجز تذاكر الدخول المجانية لمتابعة منافسات بطولة جولة دي بي وورلد، وعلى غرار النسخ الماضية، سيتم تقديم خدمات الضيافة المتعددة والمتنوعة من بعض من أرقى المطاعم في المنطقة، إلى جانب أنشطة من بعض العلامات التجارية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى الموسيقى الحية والعروض الترفيهية، ويمكن للجماهير أن يتوقعوا المزيد من هذا الأمر هذا العام إلى جانب إقامة يوم السيدات للعام الثاني على التوالي، والذي سيوفر ورش تدريب للسيدات، ومسابقة أفضل ملابس، ومشروبات مجانية والعديد من الامتيازات الأخرى.

وسبق أن انطلق الموسم من دولة الإمارات العربية المتحدة، بعدما احتضنت أيضاً بطولات «هيرو كاب» في نادي أبوظبي للجولف، وبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف في نادي ياس لينكس، وبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في نادي الإمارات للجولف، وبطولة رأس الخيمة في نادي الحمرا للجولف.