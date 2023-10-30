شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشرقي يتوج الفائزين ببطولة الفجيرة للبادل للسيدات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، الفائزين في النسخة الأولى من بطولة الفجيرة للبادل تنس للسيدات، والتي نظمها نادي الفجيرة للتنس بالتعاون مع اتحاد الإمارات للبادل تنس في مجمع الفجيرة الدولي للتنس بمشاركة 24 لاعبة يمثلن نخبة اللاعبات من مختلف الجنسيات المقيمة في الدولة، استطاع خلالها الثنائي عائشة بهروزيان العوضي من الإمارات، والإسبانية أيفا الظفر بالمركز الأول عن جدارة بعد الفوز في جميع المباريات، وحل بالمركز الثاني الإماراتية نجلاء عيسى، والإسبانية الينا، وجاء في المركز الثالث الثنائي الإماراتي علياء طاهر وحمدة بوعميم.

وثمّن الشيخ أحمد الشرقي المستوى الفني العالي الذي أظهرته المشاركات والذي يبشر بمستقبل واعد، مقدماً التهنئة للفائزات ومشيداً بجهود المنظمين وإخراج البطولة بشكل طيب.

بدورها عبرت اللاعبة عائشة بهروزيان عن سعادتها بالفوز بلقب البطولة خصوصاً أنها أول نسخة في الفجيرة، وقدمت الشكر لراعي البطولة واللجنة المنظمة، وأكدت أن استضافة الفجيرة للبطولة فتحت الأبواب أمام بنات الإمارات والمقيمات للتنافس، متمنية أن تنظم مثل هذه البطولات أكثر من مرة في العام، لاستثمار البنية التحتية الممتازة التي تتمتع بها عروس الساحل الشرقي.