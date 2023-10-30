البنك الأهلى يتعادل مع مودرن فيوتشر بهدف لمثله فى الشوط الأول لدورى NILE

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القاهرة - سامية سيد - تعادل البنك الأهلى ومودرن فيوتشر بهدف لمثله بعد نهاية الشوط الأول في المباراة المقامة بينهما باستاد القاهرة ضمن فاعليات الجولة الخامسة لدورى NILE

تقدم سعيدوا صنبورى للبنك الأهلى في الدقيقة الخامسة من رأسية متقنة أخطأ تقديرها محمود جنش حارس مرمى فيوتشر محرزا الهدف الأول لفريقه، وفى الدقيقة 42 ينجح التونسى أيمن الصفاقسى لاعب مودرن فيوتشر في إدراك هدف التعادل لفريقه.

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من جانب الفريقين نظرا لرغبتهما في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط ، فالبنك الأهلى يسعون إلى تحقيق أول ثلاث نقاط لهم في المسابقة بعد الخسارة في المباريات الخمس التي خاضها بالدورى ، بينما يحاول فيوتشر تعويض خسارته الأسبوع الماضى أمام بيراميدز

جاء تشكيل البنك الأهلى على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: سعيدو سيمبوري - محمود الجزار - محمد بسيونى - اسحاقو يعقوبو

خط الوسط: محمد فتحى - أحمد مدبولى - أحمد النادرى - كريم بامبو - إبراهيم حسن

خط الهجوم: أسامة فيصل

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي

أحمد صبحي - أيمن أشرف - احمد ياسر - محمود سيد - معاذ الحناوي - جريندو - محمود قاعود - عماد فتحى - احمد سعيد.

وجاء تشكيل فيوتشر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: محمد ربيعة، خالد رضا، علي الفيل، باسم علي

وسط: غنام محمد، باباتوندي بيلو، محمد فاروق، ايمن الصفاقسي، عبد الكبير الوادي

هجوم: مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمود حمدي، محمود رزق، محمد نصير، محمود شعبان، عمر السعيد، محمد صادق، اموراني حساني، علي زعزع، كاجالي درامي.