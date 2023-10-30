شكرا لقرائتكم خبر عن شاهندة المغربى ويارا عاطف تجتازان اختبارات فيفا لبطولة دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اجتازت المحكمتان المصريتان شاهندة المغربي ويارا عاطف، اختبارات "فيفا تيست" التي أقيمت على هامش إعداد المحكمات لبطولة دورى أبطال إفريقيا للسيدات والمقرر لها نوفمبر المقبل بمشاركة 8 فرق.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اكتمال عقد الفرق المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات التي ستقام في كوت ديفوار خلال الفترة من الخامس إلى 19 نوفمبر المقبل.

وذكر "كاف" عبر موقعه الرسمي أن حامل اللقب الجيش الملكي المغربي وصن داونز سيكونان على رأس الفرق المشاركة في البطولة.

وأضاف أن هوراكانيس إف سي من غينيا الاستوائية ضمن ظهوره الأول في البطولة بجانب أتلتيكو أبيدجان نادي الدولة المضيفة، والنادي الرياضي المغربي وأس ماندي المالي وأمبيم داركوا الغامبي وجي كيه كوينز الأوغندي.

وكان كاف قد قرر زيادة مكافآت البطولة إلى 400 ألف دولار للفريق الفائز بالبطولة، و250 ألف دولار لصاحب المركز الثاني، و150 ألف دولار لصاحب المركز الثالث.