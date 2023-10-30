شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم منتخب الشابات ضد الأمراض المستوطنة قبل السفر للكونغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت لاعبات منتخب مصر للشابات تحت 20 سنة، على التطعيم المضاد للأمراض المستوطنة، خلال الساعات الماضية، قبل السفر للكونغو لخوض مواجهة الذهاب بتصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال.

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر للسيدات تحت 20 سنة على بدء المعسكر المغلق استعدادا لمواجهة الكونغو بتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال العالم يوم 3 نوفمبر المقبل.

وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم 19 نوفمبر المقبل موعدا لمباراة منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة أمام الكونغو، في الدور الثاني من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم للشابات.

وتلقى اتحاد الكرة المصري اخطارا من نظيره الأفريقي، بتحديد الفترة من 12 إلى 20 نوفمبر المقبل موعدا لمباراتى منتخب الكرة النسائية تحت 20 سنة بقيادة محمد كمال، أمام الكونغو في الدور الثاني من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وحقق منتخب مصر للناشئات بقيادة محمد كمال، فوزا عريضا على نظيره ساو تومي بنتيجة 11-0، في إياب تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024 والمقرر إقامتها في كولومبيا العام المقبل.