شكرا لقرائتكم خبر عن «التنس» ينظم أول بطولة دولية للأساتذة بتصنيف 200 نقطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن اتحاد التنس عن تنظيم أول بطولة لفئة الأساتذة «الأعمار من 30 إلى 60 عاماً» للرجال والسيدات، وذلك بالتعاون مع أكاديمية «توب سبن» للتنس في دبي، بتصنيف 200 نقطة، وذلك في شهر فبراير المقبل في دبي.

ويأتي تنظيم البطولة بناء على عرض تقدمت به أكاديمية «توب سبن» للتنس، وحظي بموافقة ودعم الاتحاد.

وثمّن ناصر يوسف المرزوقي، الأمين العام لاتحاد التنس، الجهود التي تبذلها أكاديمية «توب سبن» ومختلف أكاديميات اللعبة، بالتعاون مع الاتحاد، في المساهمة في نشر ثقافة ممارسة رياضة التنس، ودورها في التعاون المثمر لتطوير تنس الإمارات، مبيناً أن إقامة بطولة الأساتذة تسهم بشكل مثالي في استمرار ممارسة الرياضة في جميع الأعمار وتوفر مساحة تنافسية جديدة، وسيتم التعاون على تقديم أفضل الجهود لإنجاح البطولة، ويأتي ذلك ضمن خطط الاتحاد لتوسيع فئات البطولات، سواء المحلية أو الدولية، ولمختلف الأعمار من كلا الجنسين.

وتقدم براساد أوشيل، مدير الأكاديمية، بالشكر لاتحاد التنس للموافقة على تنظيم البطولة وإبدائه المساعدة لإنجاحها، وقال: «يسرنا تنظيم هذه البطولة ونشعر بالسعادة للثقة التي منحنا إياها اتحاد التنس لتطوير اللعبة في دولة الإمارات، ولقد أثبت الاتحاد باستمرار التزامه بتعزيز صناعة التنس داخل الدولة، ويشرفنا أن نساهم في هذه المهمة، وهي مناسبة لدعوة عشاق التنس والمشجعين من جميع أنحاء العالم للانضمام إلينا في صنع التاريخ في هذا الحدث التاريخي الذي يقام للمرة الأولى في دبي».