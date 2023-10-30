شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف كيميش لاعب بايرن مباراتين بعد حصوله على بطاقة حمراء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - (رويترز)

قال الاتحاد الألماني لكرة القدم، الاثنين، إنه عاقب يوزوا كيميش لاعب وسط بايرن ميونيخ بالإيقاف لمباراتين في دوري الدرجة الأولى الألماني، بعد حصوله على بطاقة حمراء في فوز فريقه 8-صفر على دارمشتاد السبت الماضي.

وسيتسبب الإيقاف في غياب كيميش عن مباراة بايرن ميونيخ أمام مضيفه بروسيا دورتموند السبت المقبل، والمواجهة على ملعبه أمام هايدنهايم الصاعد حديثاً الأسبوع المقبل.

وحصل الدولي الألماني كيميش على بطاقة حمراء في الدقيقة الرابعة، بعد أن أخفق في السيطرة على تمريرة من حارس مرماه مانويل نوير ليرتكب مخالفة ضد مارفين محلم على حافة منطقة الجزاء.

وطُرد لاعبان من دارمشتاد أيضاً قبل أن يسجل أصحاب الأرض ثمانية أهداف في الشوط الثاني.

ويحتل بايرن ميونيخ حامل اللقب المركز الثاني برصيد 23 نقطة متأخراً بنقطتين عن بايرن ليفركوزن المتصدر، بينما يحتل دورتموند المركز الرابع برصيد 21 نقطة.