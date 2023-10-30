شكرا لقرائتكم خبر عن في جوائز الكرة الذهبية..محمد صلاح الحادي عشر وبونو الثالث عشر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول المركز الحادي عشر،وياسين بونو المركز الثالث عشر في قائمة الكرة الذهبية التي تم الإعلان عن أسماء الفائزين بها الاثنين في باريس.

ويملك الأرجنتيني ليونيل ميسي الحظ الأكبر للظفر بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في عام 2023، وهي الجائزة الفردية الأكثر شهرة في كرة القدم العالمية والتي تمنحها سنوياً مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية.

توج ميسي بطلاً للعالم عندما قاد منتخب بلاده إلى الفوز بنسخة 2022 في قطر، وهو يتمتع بفرص هائلة للتتويج بالكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته الاحترافية وبالتالي تعزيز رقمه القياسي أمام غريمه الخارق الآخر في القرن الحادي والعشرين البرتغالي كريستيانو رونالدو المتوج بالجائزة خمس مرات.