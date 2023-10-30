شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان بن شخبوط يشيد بأبطال العالم للشطرنج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، الاتحادات الآسيوية الفائزة في بطولة العالم للأشبال والناشئين التي اختتمت مؤخراً بمدينة شرم الشيخ المصرية، مشيداً بالأداء المتميز الذي قدمه اللاعبون في البطولة وسيطرتهم التامة على أغلب فئاتها.

وثمن الهيمنة التي فرضها الشطرنج الآسيوي على مستوى العالم في معظم الفئات، سواء على صعيد الأشبال والناشئين والشباب أو حتى الكبار، وقال: «أداء اللاعبين الآسيويين في البطولة كان استثنائياً، والفوز في 5 من أصل 6 فئات، يؤكد مدى تقدم وتميز الشطرنج الآسيوي، وهيمنته عالمياً».

وأقيمت فعاليات بطولة العالم للشطرنج للناشئين، بمدينة الشباب والرياضة الدولية، في شرم الشيخ المصرية، من 16 إلى 26 أكتوبر/ تشرين الأول، وشهدت مشاركة متميزة من اللاعبين الآسيويين في مختلف الفئات، أثمرت عن فوزهم ب5 من أصل 6 فئات للمنافسة، وبإجمالي 12 من أصل 18 ميدالية.

وفي فئة الذكور تحت 8 سنوات، تصدر الروسي رومان شوغجييف، الذي شارك تحت علم الاتحاد الدولي للشطرنج، المنافسة بنتائج استثنائية، وفي فئة تحت 10 سنوات، تصدر الكازاخستاني دانيس كوانديكولي الترتيب، وفي فئة تحت 12 سنة، تألق الفيتنامي خونج دوي داو، وتُوج بالميدالية الذهبية.

وفي فئة الإناث تحت 8 سنوات، تألقت الإنجليزية بودهانا سيفانندان وفازت بالذهبية، وهي الوحيدة التي خرجت من جعبة الشطرنج الآسيوي، بينما حققت الصينية رويو يي المركز الثاني، والميدالية الفضية، والفيتنامية هوانج باو آن تران الميدالية البرونزية.

وفيما يخص تحت 10 سنوات، سجلت الصينية تيانهاو شوي أداءً رائعاً لتحصد ذهبية فئتها، وفي فئة البنات تحت 12 سنة، حصلت السريلانكية ديفيندا أوشيني جونواردهانا على الذهبية.

وأشار رئيس الاتحاد الآسيوي إلى الطفرة الكبيرة التي يشهدها الشطرنج الآسيوي خلال السنوات الأخيرة، وهيمنته على معظم بطولات العالم لفئات الشطرنج المختلفة، سواء على مستوى الفرق والمنتخبات مثل إيران وأوزبكستان والصين الذين فازوا بأولمبياد الشطرنج، أو على مستوى الأفراد، مثل دينج لي رن بطل العالم، والأوزبكي نادر بيك عبد الستاروف بطل العالم للشطرنج السريع وراميش بابو براجناندا وصيف كأس العالم.