فيرستابن يحقق رقما قياسيا بفوزه بسباق فورمولا1

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول رقما قياسيا جديدا إثر فوزه بسباق الجائزة الكبرى المكسيكي الذي أقيم صباح أمس ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1-.

وحقق فيرستابن بذلك الفوز السادس عشر له في الموسم الحالي ليكون أكبر عدد من الانتصارات يحققه سائق في موسم واحد، وقد حطم الرقم القياسي السابق المسجل باسمه في موسم 2022 عندما فاز بـ 15 سباقا.

10 انتصارات متتالية

وأضاف فيرستابن الرقم القياسي إلى رقمه السابق في الموسم الجاري المتمثل في تحقيق عشرة انتصارات متتالية في سباقات فورمولا1-، والذي حطم به الرقم السابق المسجل باسم السائق المعتزل الألماني سيبستيان فيتيل، بطل العالم أربع مرات.

وقال فيرستابن الذي حسم تتويجه بلقب بطولة العالم للموسم الثالث على التوالي عبر سباق فورمولا1- القطري قبل أسابيع «نحن نقدم موسما مذهلا، أداء السيارة جيد للغاية.»

وانطلق فيرستابن في السباق المكسيكي من المركز الثالث، وقدم انطلاقة قوية لينتزع الصدارة من تشارلز لوكلير سائق فيراري.

حادث تصادم

ولم يواجه فيرستابن صعوبة كبيرة في التقدم مجددا على لوكلير بعد توقف إثر رفع الرايات الحمراء بسبب حادث تصادم كبير لكيفن ماجنوسن سائق هاس. وقال فيرستابن «حاولنا تطبيق استراتيجية مختلفة، لكننا لم نتمكن من استعراضها بسبب رفع الرايات الحمراء.»

وأحرز البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس المركز الثاني في السباق وتلاه لوكلير في المركز الثالث.

وقال هاميلتون «شكرا جزيلا لهذا الجمهور المذهل، أحب القدوم إلى هذه المدينة. ما تحقق هو نتيجة هائلة في ظل الانطلاق من المركز السادس.»

وكان فيرستابن قد حسم لقب بطولة العالم للموسم الثالث عبر منافسات السباق القطري في وقت سابق من أكتوبر الجاري، وذلك بعد أن حسم أيضا ريد بول تتويجه بلقب فئة الصانعين للموسم الثاني على التوالي.

أما المكسيكي سيرجيو بيريز، السائق الآخر لفريق ريد بول، فلم يحقق إنجازا يضاهي زميله خلال هذا الموسم وإنما تعرض لكبوة كبيرة في السباق الذي أقيم في بلاده.

توقف السباق

وحاول بيريز استغلال الصراع بين لوكلير وفيرستابن في بداية السباق، لكنه اصطدم بسيارة فيراري.

وتوقف السباق لمدة نحو 25 دقيقة خلال اللفة 34 بعد حادث تصادم ماجنوسين، وخرج السائق من الحادث دون إصابات.