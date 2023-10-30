الإتحاد الأسيوي لكرة القدم يحتفل بنجوم  القارة

ياسر رشاد - القاهرة - يحتفل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بأبرز نجوم القارة، خلال حفل الجوائز السنوي 2022 في العاصمة القطرية الدوحة، والذي يقام، غدا الثلاثاء.

وبعد غياب استمر أربع سنوات، يعود الحفل السنوي الخاص بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

يشهد الحفل تكريم أفضل لاعب في آسيا، حيث تم ترشيح الثلاثي الأسترالي ماثيو ليكي والقطري المعز علي والسعودي سالم الدوسري في فئة الرجال، في حين تتنافس سامانثا كير وتشانج لينيان وساكي كوماجاي للفوز بجائزة أفضل لاعبة في آسيا.

وسيتم خلال الحفل توزيع 18 جائزة، بما في ذلك جائزة أفضل اتحاد إقليمي في آسيا التي تم استحداثها مؤخراً، إلى جانب الجائزة المحدثة لأفضل اتحاد وطني، وجائزة تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للواعدين.