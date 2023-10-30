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فيوتشر يهزم البنك الأهلي ويقفز لوصافة الدوري المصري

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ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق فيوتشر على نظيره البنك الأهلي بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما  على أرضية استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من .
تقدم البنك الأهلي مبكرا عند الدقيقة الرابعة عن طريق سعيدو سيمبوريه من ضربة رأسية.

وعدل فيوتشر النتيجة قبل نهاية الشوط الأول عن طريق أيمن الصفاقسي، واستمر التعادل حىتى الدقيقة 87 عندما سجل علي الفيل هدف فيوتشر الثاني.

يحتل فيوتشر وصافة ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 12 نقاط، بينما يأتي البنك الأهلي في المركز الثامن عشر والأخير، بدون نقاط.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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