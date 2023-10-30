سيدات سلة الأهلي يتأهلن لنصف نهائي دوري المرتبط على حساب الصيد

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري المرتبط، بعد أن تخطى عقبة فريق الصيد في الدور ربع النهائي من البطولة.

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وأقيمت المباراة على صالة نادي الصيد وشهدت أداءً قويًّا من جانب فريق سيدات سلة الأهلي، الذي سيطر على مجريات المباراة ونجح في تحقيق الفوز بنتيجة 94-51.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد نجح في حسم مباراة الذهاب أمام الصيد بنتيجة 84-62، بينما تغلب فريق 18 سنة المرتبط في مباراة الذهاب على الصيد بنتيجة 75-41 وفي لقاء الإياب خسر «ناشئات الأهلي» بنتيجة 69-68.

ومن المقرر أن يلتقي «سيدات سلة الأهلي» في الدور نصف النهائي مع فريق سموحة يوم 7 نوفمبر وتقام المباراة في مدينة الإسكندرية.