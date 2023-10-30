الكرة الذهبية.. محمد صلاح في حفل تكريم العظماء الأسوأ في تاريخه الكروي

ياسر رشاد - القاهرة -

احتل النجم الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، المركز الحادي عشر في ترتيب الكرة الذهبية لعام 2023، فيما يُعد مركزًا مفاجئًا للفرعون في قائمة أبرز 10 هدافين في أوروبا.

حفل الكرة الذهبية

وجاءت مراكز محمد صلاح في الكرة الذهبية خلال السنوات الماضية كالتالي:

ـ عام 2018: المركز السادس

ـ عام 2019: المركز الخامس

ـ عام 2021: المركز السابع

ـ عام 2022: المركز الخامس.

ـ عام 2023: المركز الحادي عشر.

ويعد مركز محمد صلاح للعام الحالى 2023 هو الأسوء للفرعون المصري بحفل ترتيب الكرة الذهبية " البالون دور" التى تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

الكرة الذهبية

ويتواجد محمد صلاح للمرة الخامسة في قائمة المرشحين للكرة الذهبية لعام 2023 ، فيما تعد المرة الأولى التى شهدت ترشح محمد صلاح لجائزة الكرة الذهبية، عام 2018 بعد تقديم أداء قوي ومتميز رفقة ليفربول، حيث احتل المركز السادس فى الترتيب النهائى بالجائزة وقتها.

ونجح الدولي المصري في خطف الأنظار إليه خلال الفترة الماضية، مما جعله أحد أفضل لاعبي الريدز خلال الاَونة الأخيرة، لكنه عاني مع نهاية الموسم الماضي.

وسجل صلاح حتى الآن 196 هدفا بقميص ليفربول على مدار 318 لعبها مع الفريق، كما تمكن من تقديم 83 تمريرة حاسمة.

وبات المصري ثالثا في تاريخ ليفربول و تمكن من هز شباك الخصم في كل من المباريات الخمس الافتتاحية على أرضه في الدوري الإنجليزى.

ويتواجد الفرعون المصري، فى المركز الثالث في قائمة اللاعبين الذين استطاعو احراز الأهداف تاريخيا بعد اللاعب هاري تشامبرز ، وجون ألدريدج لاعبا الريدز السابقين.