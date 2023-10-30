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محمد صلاح يحصل على المركز الـ 11 في ترتيب الكرة الذهبية وبونو في الـ 13

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ياسر رشاد - القاهرة - حصل الدولي المصري محمد صلاح، جناح الإنجليزي على المركز الـ 11 في ترتيب الكرة الذهبية لهذا العام 2023، قبل انطلاق الحفل، والذي سيكون في التاسعة من مساء اليوم الأثنين.

ونجح الدولي المصري في خطف الأنظار إليه خلال الفترة الماضية، مما جعله أحد أفضل لاعبي الريدز خلال الاَونة الأخيرة، لكنه عاني مع نهاية الموسم الماضي.

وشهد ترتيب الكرة الذهبية تواجد النجم المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي على المركز الثالث عشر، بعد المستويات الكبيرة التي قدمها اللاعب في بطولة كأس العالم قطر 2022 الماضية.

وينافس الثنائي ليونيل وإرلينج هالاند على الفوز بالكرة الذهبية بعد المستويات التي قدمها الثنائي خلال العام الجاري، حيث نجح ميسي في قيادة منتخب بلاده الأرجنتيني للفوز بكأس العالم قطر 2022، بينما ساهم هالاند في حصول مانشستر سيتي على لقب الثلاثية التاريخية “، والدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد”.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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