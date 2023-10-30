أول تعليق من اتحاد الكرة على مركز محمد صلاح في جائزة الكرة الذهبية 2023

علق الاتحاد المصري لكرة القدم، على مركز الدولي محمد صلاح المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي المركز الـ11 في ترتيب جوائز الكرة الذهبية “بالون دور”.

ويقام الآن في العاصمة الفرنسية باريس، حفل الإعلان عن اللاعب الأفضل لعام 2023، والتي يحملها عن الموسم الماضي، الدولي الفرنسي كريم بنزيما.

وتواجد محمد صلاح ضمن 30 لاعبًا مرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من جريدة “فرانس فوتبول” الفرنسية قبل احتلاله المركز الـ11 بشكل رسمي.

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وكتب الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه الرسمي بمنصة X: “نجمنا محمد صلاح يواصل التألق.. ننتظر منك المزيد يا بطل”.

وجاءت ردود فعل جماهير ليفربول غاضبة على تواجد صلاح في المركز الحادي عشر، حيث وصفوا ذلك بالسرقة وعدم الاحترام.

الجدير بالذكر، أن محمد صلاح سينضم بعد أيام لمعسكر منتخب مصر المقرر إقامته خلال فترة الأجندة الدولية في نوفمبر.

وينتظر منتخب مصر مباراتين أمام جيبوتي وسيراليون في الجولتين الأولى والثانية بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.