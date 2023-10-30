بيلينجهام يتفوق على ثنائي برشلونة ويحصد جائزة أفضل لاعب شاب كوبا 2023

أعلن إيدين هازارد أسطورة تشيلسي وريال مدريد السابق، عن فوز جود بيلينجهام جوهرة النادي الملكي الشابة بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم عن عام 2023.

وحصل جود بيلينجهام على جائزة كوبا 2023، متفوقًا على عدد كبير من النجوم الشابة حول العالم، والتي تم الإعلان عنها، خلال حفل ضخم يجرى الآن.

ويستضيف مسرح دو شانيل في العاصمة الفرنسية باريس، حفل جوائز الأفضل في العالم عن العام الجاري 2023، والذي تقدمه مجلة فرانس فوتبول.

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وتفوق بيلينجهام في صراعه على جائزة كوبا 2023 على جافي جوهرة برشلونة، والذي حصد جائزة العام الماضي 2022، وجاء المتنافسين على الجائزة كل من..

بيدري – برشلونة الإسباني

بالدي – برشلونة الإسباني

كامافينجا – ريال مدريد الإسباني

راسموس هويلوند – مانشستر يونايتد الإنجليزي

تشافي سيمونز – لايبزيج الألماني

جافي – برشلونة الإسباني

جمال موسيالا – بايرن ميونخ الألماني

أنطونيو سيلفا – بنفيكا البرتغالي

إيلي واهي – لانس الفرنسي.

وقال بيلينجهام في تصريحاته عند تسلمه الجائزة:” مساء الخير للجميع، أشكر جميع من ساهم في تحقيقي لهذه الجائزة بدءًا من نادي برمنجهام ودورتموند والآن ريال مدريد. أشكر عائلتي أيضًا “.