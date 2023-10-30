محمد صلاح يحقق رقمًا سلبيًا بعد احتلاله المركز الـ11 في جائزة الكرة الذهبية

تواجد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في المركز الحادي عشر في ترتيب المرشحين لجائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة “فرانس فوتبول”.

وتقام حفل جائزة الكرة الذهبية 2023 حاليًا في العاصمة الفرنسية “باريس” بحضور نجوم الكرة العالمية.

وحقق محمد صلاح رقمًا سلبيًا بعد احتلال المركز الـ11 في قائمة المرشحين للكرة الذهبية.

وتعد هذه المرة الأولى التي يغيب فيها عن قائمة العشرة مراكز الأولى لجائزة الكرة الذهبية، وذلك منذ تواجده الأول عام 2018 بعد تألقه مع ليفربول.

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وحقق محمد صلاح في عام 2018، المركز السادس بقائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية برصيد 188 نقطة، قبل أن يتقدم للمركز الخامس في 2019.

وترشح صلاح لجائزة الكرة الذهبية عام 2021 وحل في المركز السابع برصيد 121 نقطة، قبل أن يتفوق في جائزة العام الماضي والذي حل فيها في المركز الخامس.

يذكر أن الفرنسي كريم بنزيما هو المتوج بجائزة الكرة الذهبية العام الماضي.