الاهلي يخاطب الكاف بسبب الأخطاء التحكيمية في الدوري الأفريقي

أصدر مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب، بيانًا رسميًا، اليوم الاثنين، حول الأخطاء التحكيمية التي شهدتها بطولة الدوري الأفريقي.

وجاء بيان النادي الاهلي على النحو التالي:

أرسل النادي صباح اليوم خطابًا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» الأخطاء التحكيمية المتكررة بحق فريق الأهلي، خاصة في المباريات الإفريقية الثلاث الأخيرة، سواء في لقاء السوبر مع اتحاد العاصمة الجزائري الذي جرى بالمملكة العربية السعودية يوم 2023/9/15.

وتابع البيان:”أو في أولى مباريات الأهلي في الدوري الإفريقي أمام سيمبا التنزاني والتي أقيمت بدار السلام يوم 2023/10/20″.

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واستكمل:”وأخيرًا مباراة الذهاب في الدور قبل النهائي بذات البطولة أمام صن داونز الجنوب إفريقي والتي أقيمت في بريتوريا أمس”.

واضاف الاهلي في بيانه :”كل هذه المباريات شهدت أخطاء تحكيمية أثرت بشكل مباشر في نتائجها، وهو أمر يعكس صورة سلبية عن الكرة الإفريقية”.

وطلب النادي في خطابه من «كاف» اتخاذ خطوات عاجلة لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، وأن يحرص السادة الحكام على تحقيق مبدأ العدالة بين الفرق المتنافسة لضمان نجاح المسابقات الإفريقية.