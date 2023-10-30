الهلال يصعق الحزم بثلاثية ويتأهل لربع نهائي كأس الملك السعودي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فوزا عريضا على حساب نظيره الحزم في المباراة التي جرت بين الفريقين في دور الـ16 بكأس الملك السعودي 2023.

وتغلب الهلال على نظيره الحزم بنتيجة 3 – 0 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي، ليحسم الزعيم تأهله لربع نهائي كأس الملك السعودي.

انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين بعد فشل لاعبو الزعيم في استغلال الهجمات التي سنحت لهم على مدار أحداث الشوط.

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وفي الشوط الثاني سجل الهلال هدفا مبكرا عن طريق روبن نيفيز بالدقيقة 52 من ركلة جزاء.

وأضاف ميتروفيتش الهدف الثاني لصالح الهلال في الدقيقة 79، قبل أن يعود ويسجل الهدف الثالث للزعيم والثاني له في المباراة بالدقيقة 82 من ركلة جزاء.

بهذا الفوز يتأهل فريق الهلال إلى دور الثمانية من بطولة كأس الملك السعودي 2023، فيما ودع فريق الحزم منافسات البطولة بشكل رسمي.