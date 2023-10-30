الاهلي يحدد موعد عودة عمرو السولية للمشاركة في المباريات

كشفت تقارير صحفية عن آخر المستجدات بخصوص إصابة عمرو السولية لاعب وسط النادي الاهلي وموقفه من العودة للمشاركة في المباريات بالفترة القادمة.

وأكدت التقارير على جاهزية عمرو السولية للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، والتي تسببت في غيابه لفترة طويلة عن الاهلي.

وشارك عمرو السولية في تدريبات الاهلي الجماعية ليعلن جاهزيته للمشاركة في المباريات، خلال الفترة القادمة، ولكنه يواجه صعوبة في اللحاق بمباراة صن داونز بعد غدًا الأربعاء.

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ويخطط الجهاز الفني للاهلي لبدء إشراك عمرو السولية في المباريات بعد الانتهاء من مباريات الدوري الأفريقي، لتجهيزه للمشاركة في مباريات الدوري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.

وخسر الاهلي من صن داونز بهدف نظيف في مباراة الذهاب بجنوب إفريقيا، ويحتاج للفوز بهدفين نظيفين لضمان خطف بطاقة الصعود إلى نهائي الدوري الأفريقي.