المقاولون العرب يرد على حقيقة رحيل شوقي غريب

محمد اسماعيل - القاهرة - عقد محسن صلاح رئيس نادى المقاولون العرب والمهندس محمد عادل عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة اجتماعاً مع شوقي غريب المدير الفني للفريق لمناقشة أوضاع الفريق وأسباب تراجع النتائج مع بداية انطلاق مسابقة الدوري.

وأكد رئيس المقاولون تمسكه بشوقي غريب مؤكدا أن هذه هي سياسة النادي التي دأب عليها في عدم محاسبة الأجهزة الفنية بالقطعة وأن ثقتهم كبيرة في المدرب وقدرته على إعادة الفريق لاحتلال المكانة التي يستحقها في جدول الدوري الممتاز.

ومن جانبه قال المهندس محمد عادل المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب في بيان رسمي من النادي، أن المقاولون لم ينسى الدور الذي لعبه شوقى غريب في إنقاذ الفريق الموسم قبل الماضي وقبل نهاية الدوري بخمس أسابيع.

وأضاف محمد عادل أنه على قناعة تامة بقدرات شوقي غريب في إعادة بناء الفريق من جديد خاصة في ظل غياب عدد من العناصر الأساسية التي كان يعتمد عليها الموسم الماضي سواء للرحيل بعد انتهاء عقودهم أو الاحتراف الخارجي أو الهروب وهو ما كان له تأثير كبير على البداية.

وشدد المشرف العام على الكرة أن نادي المقاولون العرب لا يتعامل مع الأجهزة الفنية بالقطعة وأن الفريق سيعود لمكانه الطبيعي من جديد متمنياً أن يحالف التوفيق اللاعبين والجهاز الفني خلال الفترة المقبلة.