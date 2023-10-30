العائدون من الإصابة.. كولر يستعين بالثنائي لعبور موقعة صن داونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:



يفكر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، في إعادة هيكلة لاعبو الفريق، بعد الخسارة أمام ماميلودي صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي بهدف دون رد.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة صن داونز فى الثامنة مساء بعد غد، الأربعاء، باستاد القاهرة الدولى فى إياب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي.



وبعد المستوى السيء الذي ظهر عليه بعض لاعبي الفريق في مباراة الذهاب، خاصة لاعبي الوسط والهجوم، سيقوم كولر بإشراك عناصر بديلة كانت مصابة في الفترة الماضية.

وعاد أكرم توفيق للمشاركة مع الأهلى بعد غياب 309 أيام عن الملاعب، وذلك لأول مرة منذ إصابته بقطع فى الرباط الصليبى في 24 ديسمبر 2022.

وقدم أكرم توفيق مستوى جيدًا عندما حل بديلًا لزميله محمد هاني في مباراة صن داونز وقدم مردودًا طيبًا، لمدة 25 دقيقة.

أرقام أكرم توفيق في 25 دقيقة فقط أمام صن داونز:

- 3 اعتراضات صح من 3 بنسبة 100%

- 3 التحامات أرضية نجح فيها بنسبة 100%

- 2 تشتيت الكرة

- فقد الاستحواذ مرة واحدة

- تمت مراوغته مرة واحدة

وينوي كولر الدفع بأكرم توفيق الظهير الأيمن للفريق في التشكيل الأساسي بداية من مواجهة صن داونز المقبلة، في إياب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي، للاستفادة من قدراته الفنية والبدنية.

كما استقر على إعادة إمام عاشور مرة أخرى لقائمة الأهلي في المواجهة المقبلة مع صن داونز بعد غيابه عن لقاء الذهاب، وعدم المشاركة في مباراتي سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري السوبر الأفريقي.

وحدثت أزمة بين كولر وعاشور الفترة الماضية بسبب عدم التأكد من جاهزية اللاعب نتيجة الإصابة التي تعرض لها عاشور مؤخرًا، التي أدت إلى تخلفه عن السفر والمشاركة في مباراة الذهاب، ولكن الأمور تم حلها وإعادة العلاقة لطبيعتها مرة أخرى.

ومن المتوقع أن يدفع كولر بالثنائي العائد من الإصابة أكرم توفيق، وإمام عاشور، لفك طلاسم مباراة الأهلي أمام صن داونز وتحقيق الفوز والتأهل لنهائي دوري السوبر الأفريقي.