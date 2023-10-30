حفل الكرة الذهبية 2023.. سقوط كبير في ترتيب بنزيما حامل "البالون دور"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

يشهد اليوم مراسم حفل الكرة الذهبية "البالون دور" لأفضل لاعب في العالم 2023، والذي يقام على مسرح "دو شاتليه" الشهير في العاصمة الفرنسية باريس، مساء اليوم الاثنين.

سيشهد الحفل تسليم جائزتي أفضل حارس مرمى، وأفضل موهبة صاعدة في العالم "جائزة كوبا"، بالإضافة إلى أفضل لاعبة في العالم "سيدات"، وجائزة الأفضل في العالم.

وينافس على جائزة أفضل لاعب في العالم 30 لاعبًا، من بينهم الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول المرشح للمرة الخامسة على التوالي، بالإضافة للثنائي الأبرز للفوز بالجائزة، ليونيل ميسي نجم الأرجنتين وإنتر ميامي الأمريكي، بالإضافة إلى ايرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي والمنتخب النرويجي.

ويغيب عن المشاركة في جائزة البالون دور، البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق النصر السعودي ومنتخب البرتغال، لأول مرة منذ 19 عامًا.

وشهد حفل "البالون دور"، مفاجأة من العيار الثقيل في تراجع ترتيب كريم بنزيما حامل الكرة الذهبية في الموسم الماضي، ليتراجع بشكل كبير إلى المركز الـ16.

وجاء ياسين بونو حارس مرمى المنتخب المغربي ونادي الهلال السعودي، في المركز الـ 13 في ترتيب أفضل اللاعبين لعام 2023.

وجاء ترتيب اللاعبين كالتالي:

16- كريم بنزيما (اتحاد جدة)

17- كفارا تسيخيليا (نابولي)

18- جود بيلينجهام (ريال مدريد)

19- هاري كين (بايرن ميونخ)

20- لوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)

21- أنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد)

22- كيم مين جي (بايرن ميونخ)

23- أندري أونانا (مانشستر يونايتد)

24- بوكايو ساكا (آرسنال)

25- جوسكو جفارديول(مانشستر سيتي)

26- جمال موسيالا (بايرن ميونخ)

27- نيكولو باريلا (إنتر ميلان)

28- مارتن أوديجارد (آرسنال)

28- كولو مواني (باريس سان جيرمان)

30- روبن دياز (مانشستر سيتي)