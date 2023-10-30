"يتصدرهم صلاح".. ترتيب اللاعبين الأفضل في العالم من المركز الـ11 حتى الثلاثين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

أعلنت مجلة فرانس فوتبول المنظمة لجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" في العاصمة الفرنسية باريس، ترتيب اللاعبين الأفضل في العالم من المركز الـ11 حتى الثلاثين.

وإليكم ترتيب أفضل لاعبي العالم من المركز الـ11 حتى الثلاثين:

11. محمد صلاح (ليفربول)

12. روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)

13. ياسين بونو (إشبيلية والهلال)

14. جوندوجان (مانشستر سيتي وبرشلونة)

15. إيمليانو مارتينيز (أستون فيلا)

16. كريم بنزيما (ريال مدريد واتحاد جدة)

17. خفيتشا كفارتسخيليا (نابولي)

18. جود بيلينجهام (ريال مدريد وبوروسيا دورتموند)

19. هاري كين (توتنهام وبايرن ميونخ)

20. لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)

21. أنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد)

22. كيم مين جاي (نابولي وبايرن ميونخ)

23. أندريه أونانا (مانشستر يونايتد وإنتر ميلان)

24. بوكايو ساكا (آرسنال)

25. جفارديول (لايبزيج ومانشستر سيتي)

26. جمال موسيالا (بايرن ميونيخ)

27. نيكولو باريلا (إنتر ميلان)

28. مارتن أوديجارد (آرسنال)

29. كولو مواني (فرانكفورت وباريس سان جيرمان)

30. روبن دياز (مانشستر سيتي)