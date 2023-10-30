الفرعون يتراجع 6 مراكز.. صلاح خارج العشرة الأوائل في حفل الكرة الذهبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

يشهد اليوم مراسم حفل الكرة الذهبية "البالون دور" لأفضل لاعب في العالم 2023، والذي يقام على مسرح "دو شاتليه" الشهير في العاصمة الفرنسية باريس، مساء اليوم الاثنين.

تراجع محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب المصري في قائمة ترتيب الكرة الذهبية "البالون دور" لأفضل لاعب في العالم 2023، حيث يقام الحفل على مسرح "دو شاتليه" الشهير في العاصمة الفرنسية باريس، مساء اليوم الاثنين.

واحتل صلاح نجم ليفربول المركز 11 بين 30 لاعب في قائمة فرانس فوتبول للبالون دور للأفضل في العالم.

كان محمد صلاح قد حصل على المركز السادس في جائزة الكرة الذهبية لعام 2018، والمركز الخامس في عام 2019، ثم حصل على المركز السابع في عام 2021، وأخيرًا المركز الخامس في العام الماضي.

وكشفت "فرانس فوتبول" في وقت سابق عن قائمة تضم 30 لاعبا يتنافسون على جائزة الكرة الذهبية 2023.

سيشهد الحفل تسليم جائزتي أفضل حارس مرمى، وأفضل موهبة صاعدة في العالم "جائزة كوبا"، بالإضافة إلى أفضل لاعبة في العالم "سيدات"، وجائزة الأفضل في العالم.

وينافس على جائزة أفضل لاعب في العالم 30 لاعبًا، من بينهم الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول المرشح للمرة الخامسة على التوالي، بالإضافة للثنائي الأبرز للفوز بالجائزة.