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في ليلة حفل الكرة الذهبية.. رونالدو يتلقى صدمة جديدة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -معتز عباس:

تلقى البرتغالي صدمة جديدة، بعد خروجه من قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية "البالون دور" عام 2023.

ويغيب عن صاحب الـ5 مرات تتويج بجائزة البالون دور، رونالدو نجم فريق النصر السعودي ومنتخب البرتغال، لأول مرة منذ 19 عامًا.

واستبعدت اللجنة الفنية في رابطة دوري روشن السعودي، رونالدو من قائمة المرشحين لجائزة الأفضل في المسابقة عن شهر أكتوبر.

ودخل 4 مرشحين جدد على جائزة الأفضل لشهر أكتوبر وهم أندرسون تاليسكا من النصر، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش من الهلال، جورج نكودو من ضمك ولوكاس زيلارايان من الفتح.

وكان البالغ من العمر 38 عامًا استحوذ على جائزة اللاعب الأفضل في الدوري السعودي، في أشهر أغسطس وسبتمبر على الترتيب.

وغاب كذلك رونالدو عن التشكيل المثالي في الجولة 11 من منافسات دوري روشن السعودي، رغم فوز النصر على الفيحاء بنتيجة 3/1 دون تسجيل أي أهداف بأقدام الدون البرتغالي.

يذكر أن رونالدو يتصدر ترتيب هدافين دوري روشن برصيد 11 هدفًا متفوقًا على زميله البرازيلي تاليسكا، والصربي ألكساندر ميتروفيتش نجم الهلال بفارق 3 أهداف.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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