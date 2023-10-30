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آرسين فينجر يكشف الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2023

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

توقع آرسين فينجر، المدير الفني السابق لفريق آرسنال الإنجليزي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام 2023.

يشهد اليوم مراسم حفل الكرة الذهبية "البالون دور" لأفضل لاعب في العالم 2023، والذي يقام على مسرح "دو شاتليه" الشهير في العاصمة الفرنسية باريس، مساء اليوم الاثنين.

وأكد فينجر، أنه يتوقع تتويج بجائزة الكرة الذهبية "البالون دور"، فهو يستحق الى ما وصل إليه الفترة الحالية، توج بالدوري الفرنسي وكأس فرنسا مع باريس سان جيرمان، وتوج بكأس العالم مونديال قطر 2022.

وأضاف أنه سيتفاجئ إن لم يحصل ميسي على الكرة الذهبية للمرة الثامنة في تاريخه.

وينافس على جائزة أفضل لاعب في العالم 30 لاعبًا، من بينهم الدولي المصري محمد صلاح المرشح للمرة الخامسة على التوالي، بالإضافة للثنائي الأبرز للفوز بالجائزة، ليونيل ميسي نجم الأرجنتين وإنتر ميامي الأمريكي، بالإضافة إلى ايرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي والمنتخب النرويجي، والفرنسي كيليان امبابي نجم فريق باريس سان جيرمان.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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