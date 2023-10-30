البنك الأهلي يواصل السقوط بهزيمة جديدة من فيوتشر في الدوري المصري



محمد اسماعيل - القاهرة - واصل فريق البنك الأهلي النتائج السيئة، بعد تلقي الخسارة من مودرن فيوتشر، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم فريق البنك الأهلي بالهدف الأول عن طريق سعيدو سمبوري في الدقيقة الرابعة، وتعادل أيمن الصفاقسي لفريق فيوتشر في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني أحرز علي الفيل الهدف الثاني لفريق فيوتشر في الدقيقة 87، وأهدر عبداللطيف جريندو ركلة جزاء للبنك الأهلي في الدقيقة 94.

بهذه النتيجة رفع فريق فيوتشر رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، بينما استمر البنك الأهلي في المركز الأخير بدون نقاط.