أول تعليق من اتحاد الكرة على تحقيق صلاح المركز الـ11 في جائزة الكرة الذهبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

عقب الاتحاد المصري لكرة القدم، على حصول محمد صلاح الدولي المحترف في فريق ليفربول الإنجليزي، على المركز الـ11 في ترتيب جوائز الكرة الذهبية 2023.

يشهد اليوم مراسم حفل الكرة الذهبية "البالون دور" لأفضل لاعب في العالم 2023، والذي يقام على مسرح "دو شاتليه" الشهير في العاصمة الفرنسية باريس، مساء اليوم الاثنين.

وجاء صلاح في قائمة الـ30 لاعبًا المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من جريدة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

كان محمد صلاح قد حصل على المركز السادس في جائزة الكرة الذهبية لعام 2018، والمركز الخامس في عام 2019، ثم حصل على المركز السابع في عام 2021، وأخيرًا المركز الخامس عام 2022.

وغرد الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه الرسمي بمنصة X ، "تويتر" سابقًا: "نجمنا محمد صلاح يواصل التألق.. ننتظر منك المزيد يا بطل".

ومن المقرر انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر المقرر إقامته نوفمبر القادم، استعدًا لمواجهة منتخبي جيبوتي وسيراليون في الجولتين الأولى والثانية بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.