البالون دور.. بيلينجهام يفوز بجائزة أفضل موهبة في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

فاز لاعب خط وسط ريال مدريد جود بيلينجهام بجائزة أفضل موهبة في العالم "كأس كوبا" عن موسم 2023، والتي تقدمها مجلة فرانس فوتبول سنويا في العاصمة الفرنسية باريس.

وتفوق اللاعب الإنجليزي على 8 منافسين أبرزهم، جافي وكامافينجا وراسموس هويلند، بجانب جمال موسيالا وبيدري.

وجاءت قائمة أفضل 9 مواهب في العالم كالآتي:

جود بيلينجهام (إنجلترا، دورتموند وريال مدريد)

إدواردو كامافينجا (فرنسا، ريال مدريد)

جافي (إسبانيا، برشلونة)

راسموس هويلند (الدنمارك، أتالانتا ومانشستر يونايتد)

جمال موسيالا (ألمانيا، بايرن ميونخ)

بيدري (إسبانيا، برشلونة)

أنطونيو سيلفا (البرتغال، بنفيكا)

تشافي سيمونز (هولندا، آيندهوفن ولايبزيج)

إيلي واهي (فرنسا، مونبلييه ولانس)

وشارك بيلينجهام مع بروسيا دورتموند في 42 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالهم 14 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة.

وانضم خط الوسط الإنجليزي إلى ريال مدريد بداية الموسم الجاري قادما من بروسيا دورتموند، في صفقة بلغت قيمتها 103 مليون يورو.