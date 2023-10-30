شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يهزم البنك الأهلى 2 / 1 بدورى NILE ويحتفظ بوصافة المسابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مودرن فيوتشر في تحويل تأخره بهدف أمام البنك الأهلى للفوز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة ضمن فعاليات الجولة الخامسة لدورى NILE.

تقدم سعيدوا صنبورى للبنك الأهلى في الدقيقة الخامسة من رأسية متقنة أخطأ تقديرها محمود جنش حارس مرمى فيوتشر محرزا الهدف الأول لفريقه ، وفى الدقيقة 42 ينجح التونسى أيمن الصفاقسى لاعب مودرن فيوتشر في إدراك هدف التعادل لفريقه ، وفى نهاية الشوط الثانى وتحديدا الدقيقة 88 ينجح على الفيل في إحراز هدف الفوز لمودرن فيوتشر ، ليرتفع رصيد الأخير إلى 12 نقطة في المركز الثانى بجدول الترتيب ، بينما تجمد رصيد الخاسر عند صفر من النقاط

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من جانب الفريقين نظرا لرغبتهما في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط ، فالبنك الأهلى يسعون إلى تحقيق أول ثلاث نقاط لهم في المسابقة بعد الخسارة في المباريات الخمس التي خاضها بالدورى ، بينما يحاول فيوتشر تعويض خسارته الأسبوع الماضى أمام بيراميدز .

وفى الشوط الثانى هاجم لاعبو البنك الأهلى بغية أحراز هدف التقدم قابله دفاع محكم من مدورن فيوتشر الذى نجح في غلق المساحات والإعتماد على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة على مرمى المنافس حتى استطاع على الفيل من إحراز هدف التقدم ، بعدها بأربع دقائق يحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لصالح البنك الأهلى يتصدى لها جريندو عبد اللطيف ويضعها برعونة في العارضة لتضيع فرصة التعادل على أصحاب الأرض وينتهى بعدها المباراة .

جاء تشكيل البنك الأهلى علي النحو التالي

حراسة المرمى.. محمد أبوجبل

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار_ محمد بسيونى _ اسحاقو يعقوبو

خط الوسط.. محمد فتحى _ أحمد مدبولى _ أحمد النادرى

_ كريم بامبو _ إبراهيم حسن

خط الهجوم.. أسامة فيصل

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي

أحمد صبحي _ أيمن أشرف _ احمد ياسر _ محمود سيد _ معاذ الحناوي _ جريندو _ محمود قاعود_ عماد فتحى _ احمد سعيد.

وجاء تشكيل مودرن فيوتشر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: محمد ربيعة ، خالد رضا ، علي الفيل ، باسم علي

وسط: غنام محمد، باباتوندي بيلو ، محمد فاروق ، ايمن الصفاقسي ، عبد الكبير الوادي

هجوم: مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمود حمدي ، محمود رزق ، محمد نصير ، محمود شعبان ، عمر السعيد ، محمد صادق ، اموراني حساني ، علي زعزع ، كاجالي درامي