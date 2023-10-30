شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 30 / 10 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب عادل مصطفى لاعب الأهلى وإنبى السابق، من الانضمام إلى الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة ميكالى بدلاً من وائل رياض شيتوس الذى تولى مهمة المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب.

وأعلن اتحاد الكرة مؤخرًا تعيين شيتوس مديرًا فنيًا لمنتخب الشباب، ومعه علاء عبده مدربًا عامًا وأيمن طاهر مدربًا لحراس المرمى، وعادل محفوظ مديرًا إداريًا.

عقد اليوم المهندس محسن صلاح، رئيس نادى المقاولون العرب، والمهندس محمد عادل عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة اجتماعًا مع شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول لمناقشة أوضاع الفريق وأسباب تراجع النتائج مع بداية انطلاق مسابقة الدوري الممتاز. وعقب الاجتماع أكد مجلس إدارة نادي المقاولون العرب تمسكه بـ شوقي غريب وهي سياسة النادي التي دأب عليها في عدم محاسبة الأجهزة الفنية بالقطعة وشدد رئيس النادي والمشرف العام على الكرة أن ثقتهم كبيرة في شوقى غريب وقدرته على إعادة الفريق لاحتلال المكانة التي يستحقها في جدول الدوري الممتاز.

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