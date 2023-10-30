شكرا لقرائتكم خبر عن إسحاقو يعقوبو أفضل لاعب فى مباراة البنك الأهلى ومودرن فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل إسحاق يعقوبو لاعب البنك الأهلي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة البنك الأهلي ومودرن فيوتشر، التي انتهت بفوز فيوتشر بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة ضمن فاعليات الجولة الخامسة بدوري nile.

ونجح مودرن فيوتشر في تحويل تأخره بهدف أمام البنك الأهلى للفوز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة ضمن فعاليات الجولة الخامسة لدورى NILE.

تقدم سعيدو صنبورى للبنك الأهلى في الدقيقة الخامسة من رأسية متقنة أخطأ تقديرها محمود جنش حارس مرمى فيوتشر محرزا الهدف الأول لفريقه، وفى الدقيقة 42 نجح التونسى أيمن الصفاقسى لاعب مودرن فيوتشر في إدراك هدف التعادل لفريقه، وفى نهاية الشوط الثانى وتحديدا فى الدقيقة 88 ينجح على الفيل في إحراز هدف الفوز لمودرن فيوتشر، ليرتفع رصيد الأخير إلى 12 نقطة في المركز الثانى بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الخاسر عند صفر من النقاط.