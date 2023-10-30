شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية جاهز للمشاركة فى مباريات الأهلى بعد مواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح عمرو السولية لاعب وسط الأهلي جاهزا للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، والتي تسببت في غيابه لفترة طويلة عن الأهلي منذ بداية الموسم الحالي.

وشارك عمرو السولية في تدريبات الأهلي الجماعية ليعلن جاهزيته للمشاركة في المباريات، خلال الفترة القادمة، ولكن هناك صعوبة في مشاركته في مباراة صن داونز بعد غد الأربعاء في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.

ويخطط الجهاز الفني للأهلي لبدء إشراك عمرو السولية في المباريات بعد الانتهاء من مباريات الدوري الأفريقي، من أجل تجهيزه للمشاركة في مباريات الدوري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.

وخسر الأهلي من صن داونز بهدف نظيف في مباراة الذهاب بجنوب إفريقيا، ويحتاج للفوز بهدفين نظيفين لضمان خطف بطاقة الصعود إلى نهائي الدوري الأفريقي، وانتظار الفائز من طرف نصف النهائي الآخر بين الوداد المغربي والترجي التونسي.