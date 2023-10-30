شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخاطب كاف لإيقاف الأخطاء التحكيمية في المسابقات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل النادي الأهلي اليوم خطابًا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بخصوص الأخطاء التحكيمية المتكررة بحق فريق الأهلي، خاصة في المباريات الإفريقية الثلاثة الأخيرة، سواء في لقاء السوبر مع اتحاد العاصمة الجزائري الذي أقيم بالمملكة العربية السعودية يوم 15 سبتمبر الماضي، أو في أولى مباريات الأهلي في الدوري الإفريقي أمام سيمبا التنزاني، والتي جرت بدار لسلام في 20 أكتوبر الماضي، وأخيرا في مباراة الذهاب بالدور قبل النهائي بذات البطولة أمام صن داونز الجنوب إفريقي والتي أقيمت في بريتوريا أمس.

وقال الأهلى فى خطابه إن كل هذه المباريات شهدت أخطاء تحكيمية أثرت بشكل مباشر في نتائجها، وهو أمر يعكس صورة سلبية عن الكرة الإفريقية .

وطلب النادي الأهلي في خطابه من الكاف اتخاذ خطوات عاجلة لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، وأن يحرص الحكام على تحقيق مبدأ العدالة بين الفرق المتنافسة لضمان نجاح المسابقات الإفريقية.

وخسر الأهلي من صن داونز بهدف نظيف في مباراة الذهاب بجنوب إفريقيا، ويحتاج للفوز بهدفين نظيفين لضمان خطف بطاقة الصعود إلى نهائي الدوري الإفريقي، وانتظار الفائز من طرف نصف النهائي الآخر بين الوداد المغربي والترجي التونسي.