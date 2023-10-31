شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الإثنين 30/ 10/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الإثنين، الموافق 30/ 10/ 2023 العديد من الأحداث المهمة، جاء أبرزها: توزيع المهام ومدير تنفيذى ومتحدث رسمي.. ملفات على مائدة اجتماع مجلس الزمالك، وانتظام عمرو السيسى وتجهيز شيكابالا بتدريبات خاصة فى الزمالك.

مجلس الزمالك يبدأ توفير 80 مليون جنيه مستحقات متأخرة لفريق الكرة

تبدأ إدارة نادى الزمالك العمل على توفير مستحقات لاعبى فريق الكرة الأول المتأخرة، والمقدرة بما يقرب من 80 مليون جنيه، حيث لم يحصل اللاعبون على مستحقاتهم منذ فترة فى ظل استقالة المجلس السابق وتعيين لجنة ثلاثية لإدارة القلعة البيضاء.

انتظام عمرو السيسى وتجهيز شيكابالا بتدريبات خاصة فى الزمالك

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته صباح اليوم على ملعب الترسانة استعداداً لمباراة زد المقبلة فى مسابقة الدوري، بعدما حصل اللاعبون على راحة لمدة 48 ساعة.

أحمد فتوح يتلقى عرضا سعوديا ويترقب مفاوضات الزمالك للحسم

تلقى أحمد فتوح، لاعب فريق الزمالك، عرضاً من أحد الأندية بالدورى السعودى للانتقال إليها، والتى طلبت التعاقد مع اللاعب والاستفادة من خدماته فى الموسم الجديد.

تعرف على سبب غياب أوسوريو عن أول تدريب للزمالك استعدادًا لمواجهة زد

غاب الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عن قيادة أول مران لفريقه، الذى أقيم صباح اليوم، الاثنين، استعدادًا لمواجهة زد إف سى.

توزيع المهام ومدير تنفيذى ومتحدث رسمي.. ملفات على مائدة اجتماع مجلس الزمالك

يعقد مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بعد قليل، أول اجتماع رسمي للمجلس بعد الانتخابات التى أجريت 20 أكتوبر الجارى. ومن المقرر أن يشهد الاجتماع مناقشة وحسم عدة ملفات، واتخاذ بعض القرارات، منها توزيع المهام على أعضاء المجلس، وتقسيم الملفات التي تخص النادى، سواء ملف الكرة أو التسويق والإعلان، وقطاع الناشئين، وملف الإعلام، والملف الاجتماعى، وملف أزمة القيد، وغيرها من الملفات العالقة فى النادى.

كل ما تريد معرفته عن أول اجتماع لمجلس إدارة الزمالك

تنتظر أعضاء الجمعية العمومية وجماهير نادى الزمالك، عقد مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب أول اجتماع رسمى، بعد النجاح فى انتخابات القلعة البيضاء التى أقيمت يوم 20 أكتوبر. الزمالك يجهز خطة لإعادة هيكلة قطاع الناشئين بدأ أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك، وعلى رأسهم محمد طارق المكلف بتطوير قطاع الناشئين، تجهيز خطة ممنهجة عن كافة احتياجات القطاع، وطريقة إعادة الهيكلة من جديد، حتى يتم النهوض بالقطاع والعمل على الاستفادة بالناشئين، سواء بالاعتماد عليهم لتدعيم صفوف الفريق الأول فى المستقبل، أو التمكن من إعداد لاعبين مميزين يتم تحقيق مكاسب مادية نظير دخولهم فى صفقات مع أندية أخرى.

زد يرصد مكافآت خاصة للاعبيه للفوز على الزمالك فى الدورى