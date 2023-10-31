شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطلق اسم تيسير الهوارى على القاعة الكبرى بفرع التجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام النادي الأهلي حفل تأبين للراحل تيسير الهواري عضو لجنة الحكماء وأحد أبرز رموز النادي، وأفراد من عائلة الهواري يتقدمهم محمد تيسير الهواري، ودينا تيسير الهواري، وسط حضور كوكبة من رموز النادي وأصدقاء ومحبي تيسير الهواري.

من جانبه أكد محمد تيسير الهواري أنه يشعر بالفخر الشديد بتقدير مجلس إدارة النادي لوالده، مؤكدًا أن هذه اللفتة ليست جديدة على عائلة الأهلي العريقة، وأشار إلى أن الراحل كان مرتبطًا بالنادي وكل ما يتعلق به، وأنه حتى اليوم الأخير في حياته كان حريصًا على متابعة الأهلي الذي كان يعتبره بيته الأول، موجهًا الشكر إلى كل من ساهم في إقامة حفل التأبين.

وفي ختام حفل التأبين تم إطلاق اسم الراحل تيسير الهواري على القاعة الكبيرة بفرع التجمع الخامس، كما تم منح اسمه قلادة الأهلي الذهبية وتسلمتها عائلته الكريمة.